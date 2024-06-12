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30 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 30 ildeki ormanlara giriş yasaklandı.

12 Haziran 2024 | 18:32
30 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 5, Karadeniz'de 5 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.

Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları belirlendi, bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklandı. Alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.

Ormanlara giriş yapılamayacak iller

Türkiye genelinde 12 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:


 

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Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
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Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
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