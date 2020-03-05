BAU Globalden basketbol yatırımı - Ekonomist

BAU Globalden basketbol yatırımı
Dünyanın birçok lokasyonunda yer alan, sekiz üniversitesi, K12 düzeyinde eğitim veren kurumları, online ve uzaktan eğitim platformları ile “Sınırların Ötesinde Eğitim”lerine devam eden BAU Global, spora ve sanata da destek oluyor.
Şirket son olarak Birleşik Kral-lık’ta basketbolun marka değerini artırmaya yönelik bir yatırım gerçekleştirdi. BAU Global Eğitim Ağı üyelerinden MLA Col-lege, Britanya Basketbol Ligi’nin köklü takımlarından Plymouth Raiders’ın çoğunluk hissesini satın aldı.
Plymouth Raiders, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü ile birlikte BAU Global Eğitim Ağı’nın profesyonel liglerde yarışan iki basketbol takımından biri oldu. FIBA Europe Cup’ta çeyrek finale yükselen Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün başarılarının devamının Plymouth Raiders ile de yakalanması hedefleniyor.
BAU Global, Plymouth’ın başta basketbol olmak üzere spordaki potansiyelini açığa çıkarmak için destek verecek. Bir liman kenti olan Liverpool nasıl bir futbol markasına dönüştüyse, bir diğer liman kenti olan Plymouth’ın da önce Avrupa’da da sonra dünyada büyük bir basketbol markası olması hedefleniyor.
Plymouth Raiders yatırımıyla birlikte sporun birleştirici gücünden daha fazla yararlanmak istediklerini belirten BAU Global Başkanı Enver Yücel, global olmanın yolunun eğitime, spora ve sanata destek vermekten geçtiğine dikkat çekiyor.
BAU Global olarak bu alanlarda ciddi yatırımlar yaptıklarını ve halihazırda altyapılarda bin 500 sporcu yetiştirdiklerini de belirtiyor. Yücel, sözlerine şöyle devam ediyor: “Eğitimde Avrupa’nın en büyük kurumlarından biriyiz.
Eğitim denildiğinde kültür ve sanatı spordan ayrı düşünemeyiz. Sadece ülkemizde değil dünyanın çeşitli yerlerinde de yatırım yapıyoruz. Biz bu kulübe katılarak kendilerine destek olacağız ve birlikte yürüyeceğiz. İngiltere’de basketbol liginin uluslararası alanda, Avrupa’da oynayacağına inanıyorum.”
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