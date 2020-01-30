‘Getir’diği yatırımcılarla büyümesini sürdürecek
Mobil alışveriş uygulaması Getir ile dondurmadan yumurtaya, sudan şarj aletine, bebek bezinden kedi mamasına, deterjandan sandviçe, sütten çikolataya binin üzerinde farklı ürüne dakikalar içinde ulaşmak mümkün.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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2015 yılında hayata geçirilen Getir, hızlı tüketim, gemicilik, otomotiv, mobilya gibi pek çok farklı sektörde çalıştıktan sonra 50 yaşında teknoloji sektörüne giriş yapan Nazım Salur’un BiTaksi’den sonraki ikinci girişimi.
Dünyanın en hızlı teslimat yapan ilk uygulaması özelliğine sahip olan Getir’den sipariş veren kullanıcılar, 10 dakika gibi bir sürede ürünlerini teslim alabiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaleli’de hizmet veren şirket bugün 4,5 milyon indirme sayısına ve 15 milyonu aşan siparişe ulaşmış durumda.
Ağırlıklı olarak radyo ve açıkhava reklamlarıyla bilinirliğini her geçen yıl artıran şirket, gösterdiği bu performansla Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcılarının da dikkatini çekti.
Geçtiğimiz günlerde Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı. Getir ile bir pazar oluşturduklarını belirten Nazım Salur, “Aldığımız yatırımlar, Türkiye’den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak” diyor.
GetirYemek ve GetirBüyük ile hizmet alanını da genişleten Getir, 2020 yılı tamamlanmadan yurtdışında da hizmet verebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Londra’da kullanıcılarıyla buluşmak isteyen girişimin öncelikli hedefleri arasında Sao Paulo, Paris ve Mexico City var.
Öte yandan her yıl ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde HAYTAP işbirliği ile ‘Mama Gönder’ isimli bir sosyal sorumluluk projesi de yürüten Getir aracılığıyla, bugüne kadar 19 farklı şehirde, 40’ın üzerinde hayvan bakım evine, 50 ton mama bağışlandı. Şirket önümüzdeki dönemde de sosyal sorumluluk projelerine devam etmeyi planlıyor.
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