Konutta oyunun kuralları nasıl değişti?
DAP Yapı Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Çavuşoğlu, havalı satış ofislerinin ve yüksek bütçeli TV reklamlarının artık konut satışında yeterli olmadığını söylüyor. Çavuşoğlu, “Kurallar değişti. Dijital pazarlama işin içine daha çok girdi” diyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Türkiye’de reklam pastasının uzun yıllardır zirvesinde yer alan gayrimenkul sektöründe dinamikler değişiyor. Bu durum en çok da reklam ve pazarlama stratejilerine yansımış durumda.
Bütçelerinde ciddi bir kısıntıya giden sektör, yaşanan rekabette havalı satış ofisleri ve yüksek bütçeli televizyon reklamlarından çok daha fazlasının gerektiğinin farkında.
DAP Yapı Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Çavuşoğlu, 2019’un sektörde pazarlama ve satış alanında yeni kuralların kendini daha çok hissettirdiği bir yıl olduğunu söylüyor. Çavuşoğlu, “Sektörde bir süre önce havalı satış ofisleri ve yüksek bütçeli televizyon reklamlarıyla talep yaratmak mümkündü.
Hatta zor olan o talebe uygun arzı hızlıca rafa koymaktı. Bugün ise gayrimenkul sektöründe satış ve pazarlama departmanlarının daha çok ev ödevi yaptığı bir dönemden geçiyoruz” diyor.
BİG DATA KATKISI
Peki nedir bu yeni oyunun kuralları? Kayhan Çavuşoğlu, bu sorumuzu şöyle yanıtlıyor: “Öncelikle tüketici beklentileri değişti. Artık sadece büyük bir reklamveren olmanız ve ürününüzün kalitesi rekabette öne çıkmanızda yeterli olmuyor.
Tüketiciye çok farklı kanallardan dokunmanız ve aldığı ürünle gurur duymasını sağlamanız gerekiyor. Bu noktada ‘big data’ teknolojisinden yararlanabilmek çok önemli. Veriyi doğru yöneten ve analiz eden her şirket, bu sektörde rekabette de öne geçiyor.”
Bugün gayrimenkul sektöründe şirketlerin vereceği en kolay mesaj 40 ay sıfır faiz. Tüketici artık bununla yetinmiyor. Satın alacağı daireyi ya da ofisi deneyimlemek, yaşayacağı bu deneyimi ise önceden hissetmek istiyor. İşte bu noktada görsel gücü de yüksek olduğundan dijital pazarlama işin daha çok içine girdi.
Kayhan Çavuşoğlu, artık pazarlama departmanında online ve offline güçlerin tam olarak entegre edildiğini ifade ediyor. Yıl boyunca yaklaşık dört ana kampanya yaptıklarını, TV’nin mecra olarak en sık kullanıldığı bu ana kampanyalarda bile dijital pazarlamanın payının yüzde 40’lara ulaştığını söylüyor.
DAP Yapı, ana kampanyalar dışında sırf dijital mecralar özelinde onlarca farklı kampanya da düzenledi. Bu noktadan bakıldığında şirketin dijital pazarlama bütçesinin diğer konvansiyonel mecralara ulaştığını söylemek mümkün.
DAP YAPI’NIN 20’NCİ YILI
DAP Yapı, bu yıl 20’nci yılını kutluyor. Şirket, konutun yanı sıra ofis, otel ve AVM projeleriyle birlikte sektörün her ayağına dokunuyor. Çavuşoğlu, stratejik bölgelerdeki farklı projeleriyle marka değerlerini artırdıklarını dile getiriyor.
Şirketin Pendik, Beykoz, Ünalan, Maslak ve İzmir’de toplam 700 bin metrekarelik projesi var. Ayrıca İstanbul’da Nişantaşı ve Çekme-köy’de yeni projeler planlıyor. İstanbul dışında ise İzmir’de büyümeyi hedefliyor. Çavuşoğlu, “Ayrıca yurtdışında da Almanya, Portekiz ve Romanya’da proje yapmak için pazar araştırmaları yürütüyoruz” diyor.
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