Pazarlama sektöründe devir artık teknoloji devri. Yapay zekâdan büyük veriye, sesli aramadan sanal gerçekliğe, pazarlama otomasyonlarından chatbot’lara kadar pek çok yeni teknoloji artık pazarlama dünyasının vazgeçilmez araçları arasında alıyor.

Bugünün tüketicisi istediği ürüne veya markayla birden fazla kanalda üzerinden sorunsuz bir şekilde ulaşmak istiyor. Dolayısıyla yeni teknolojiler, dijitalleşme ve pandemi gibi faktörler birçok alanda olduğu gibi müzik sektörü içinde tüketim ve pazarlama biçimlerini de değiştiriyor.

Özellikle müziğin dijitalleşmesi ile birlikte müzik dinleme platformları sektörün ana oyuncularından biri haline geldi. İnsanlar artık her zamankinden daha fazla seçeneğe sahipler ve farklı birçok platform üzerinden diledikleri müzik içeriklerine anında ulaşabiliyor.

Bu noktada dijital müzik platformlarının markaların hedef kitlelerine ulaşmak için verdikleri çözümlerin daha da kıymetli hale geldiğini belirten Musixen Kurucu Ortak ve CMO’su Mustafa Kemal Temel, “Platform üzerinde kullanıcıların demografi bilgisinden kullandıkları cihaz marka ve modeline kadar tüm bilgiler yer alıyor” diyor.

Markaların itibar veya hedef kitleye erişme konusunda bu bilgilerden faydalanarak hedefleme yapabildiğine işaret eden Temel, “Ayrıca Musixen’in canlı yayın üzerine kurulu bir platform olması nedeni ile markalar, itibar yönetimi tarafında canlı yayın yaparak anlık iletişimde bulunabilme imkanına da sahip olabiliyor” diye anlatıyor.