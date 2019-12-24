ESTA’dan Moskova’da yeni proje
Dünyaca ünlü Fransız grubu Auchan’ın Rusya’daki en büyük AVM projesi Moskova yakınlarında açıldı.
Yaklaşık 300 bin metrekarelik arazi büyüklüğüne sahip dev proje Türk inşaat şirketi ESTA Construction tarafından inşa edildi.
Rusya’nın en büyük AVM projeleri arasında yer alan SEC Aquarelle Pushkino, Türk inşaat ve müteahhitlik şirketi ESTA Construction imzasıyla açıldı.
Dünyaca ünlü Fransız perakende grubu Auchan’ın gayrimenkul geliştirme ve yönetim şirketi Ceetrus tarafından ESTA Construction’a emanet edilen 120 milyon dolarlık projenin temeli 30 Mayıs 2017 tarihinde atılmıştı.
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