Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, iki yıldır yürüttüğü Consumer Goods Forum’un Dünya Perakende Başkanlığı görevini Alibaba’nın CEO’su Daniel Zhang’e devretti. Tort, bundan sonraki dönemde çalışmalarına CGF Yönetim Kurulu ve Yönetişim Komitesi’nde devam edecek.

Dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum’un Dünya Perakende Başkanlığı’nı yürüten Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, görev süresini tamamladı. Dünya çapında 70 ülkeden, 400 perakendeci, üretici ve servis sağlayıcı üyesi bulunan ve üye şirketlerinin yarattığı cirosal büyüklük 3,5 trilyon Euro’yu aşan Consumer Goods Forum’un (CGF) 2019 yılından bu yana Eş Başkanlığını yürüten Tort, bundan sonraki dönemde çalışmalarına CGF Yönetim Kurulu ve Yönetişim Komitesi’nde devam edecek.

Pandemi gibi zor bir dönemde tüm dünyada perakendenin ticaretin de ötesine geçerek topluma güç ve güven veren bir rol üstlendiğine dikkat çeken Özgür Tort, “Görev sürem içinde pandemi gibi beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte yönetim olarak, dünyadaki gelişmeleri anlık takip ettik ve başarılı deneyim ve çözümleri paylaştık. Böylece dünyanın her yerindeki üyelerimizin faydalı olan uygulamaları hızla kendilerine uyarlayarak bulundukları ülkelerde iş akışlarını en sağlıklı şekilde sürdürebilmelerine destek olmayı amaçladık. Şirketlerin ve farklı coğrafyaların önceliklerinin farklılaşması nedeniyle ‘Eylem Koalisyonu’ yapısını kurduk. Çok paydaşlı sürdürülebilirlik yaklaşımımız tüm sektörlere örnek oldu. Bayrağı devrettiğim Alibaba Group CEO’su Daniel Zhang’in de odaklanılan konularda gelişimi hızlandıracağına inanıyorum’’ dedi.

“Migros’ta dört ana stratejimizden biri sürdürülebilir büyüme”

CGF’nin ana gündem başlıklarını Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına hizmet edecek şekilde belirlediğini söyleyen Özgür Tort, “Migros olarak bir yandan ülkemizdeki öncü uygulamalarımızı ve tecrübelerimizi CGF’ye taşırken, diğer taraftan da CGF’deki sürdürülebilirlik hedeflerine dahil olarak çift taraflı bir katkı ortaya koymuş olduk. Migros olarak tüm işimizin ana odağına sürdürülebilirliği koyuyor, bu konuyu farklı bir bakış açısı ile ele alıyoruz. Dört ana stratejimizden biri sürdürülebilir büyüme. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızın ana stratejilerimize bağlı bir şekilde, güçlenerek devam etmesi için 3 sene önce Migros İyi Gelecek Planımızı yayınladık. Tedarikçilerimiz, üreticilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte oluşturduğumuz ekosistemin odak konularını ve yol haritamızı ilan ettik. Gıda israfıyla mücadele, toplum sağlığı için yeni uygulama ve iş birliklerinin geliştirilmesi ve ürün verilerinin takibi ve şeffaflığı CGF bünyesinde hedeflediğimiz alanlar oldu. Böylece, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının daha sağlıklı, daha sürdürülebilir, daha eşitlikçi gıda sistemleri hedefini destekliyoruz. Buna ek olarak, çevresel alanda iklim değişikliğiyle mücadele, sosyal alanda da cinsiyet ve fırsat eşitliği bizim, ulusal ve uluslararası parametreler doğrultusunda belirlediğimiz ana odak konularımız arasında yer alıyor” diye konuştu.