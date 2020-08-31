MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun Yönetim Kurulu’nda Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) pozisyonuna MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gökyıldırım, MediaMarkt Türkiye’de İcra Kurulu Başkanı olarak yaptığı başarılı çalışmaların ardından MediaMarkt Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı’na ve MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyeliği’ne getirildi. Bu görevlerde gösterdiği yüksek performans sonrası MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun COO pozisyonuna atandı.

Gökyıldırım, 13 ülkede 1000’in üzerinde mağazayla faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu’nda COO görevini üstlenecek.

Türkiye’nin yanı sıra, Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz’den sorumlu olacak olan Gökyıldırım’ın MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı sorumluluğu da devam edecek.

Gökyıldırım’ın yeni görev ve sorumlulukları, MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun tüm operasyonel kararların alındığı ve merkezi stratejinin farklı ülkelerde etkin bir şekilde uygulanmasından sorumlu olan Grup Yönetim Kurulu’na yapılan yeni atamalar kapsamında duyuruldu.

Çok kanallı elektronik perakendecisi olma vizyonunu hayata geçirdi *

Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt’taki görevine başladıktan hemen sonra ekibiyle birlikte finansallarda önemli iyileştirmeleri gerçekleştiren bir dönüşüm programını hayata geçirdi.

Gökyıldırım’ın 2015’ten bugüne kadarki liderlik sürecinde ortaya koyduğu finansal başarıları kadar, Türkiye operasyonunun müşteri odaklılık ve dijital dönüşümde kat ettiği yol da dikkat çekti.

Yeni nesil perakendecilik ve mağaza yapılanmaları, online satış yatırımları, merkezi fiyatlandırma, yapay zekaya bağlı lojistik ve tedarik sistemlerinin kurulması ve şirketin kültüründe müşteri odaklı dönüşümün sağlanması gibi projeler Gökyıldırım’ın liderliğinde gerçekleşti.

Türkiye’nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olma vizyonunun kurucusu olan ve bu vizyonun etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde başarılı liderlik sergileyen Gökyıldırım aynı zamanda MediaMarkt Türkiye’yi sektöründe lider konuma taşıdı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede MBA derecesini alan Gökyıldırım, 25 yılı aşan kariyeri süresince çok sayıda uluslararası şirkette üst düzey görevlerde bulundu.

Philips Elektronik’te 14 yıl boyunca İstanbul, Dubai, Viyana ve Amsterdam’da çeşitli üst düzey görevlerde bulunduktan sonra şirketin genel merkezinde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Başkan olarak görev alan Yenal Gökyıldırım, 2011 yılında Türkiye’ye dönerek Doğan Online’ın Üst Yöneticisi (CEO) oldu, ardından da LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürlüğünü üstlendi.

MediaMarkt Türkiye’de 2015 yılının eylül ayında CEO olarak göreve başlayan Gökyıldırım, 2018 yılında da şirketin Global İcra Kurulu Üyeliği’ne ve Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı’na atanmıştı. Yenal Gökyıldırım, 2020 Ağustos ayı itibarıyla MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun COO pozisyonuna getirildi.

“MediaMarkt Türkiye olarak oldukça başarılı işlere imza attık” *

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökyıldırım, Global Yönetim Kurulu Üyeliği’nin ardından gelen bu atamadan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“MediaMarkt Türkiye olarak tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte oldukça başarılı işlere imza attık ve MediaMarkt’ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Bu başarılı çalışmalarımızın ardından alınan bu karar, MediaMarkt Türkiye’nin de global anlamda güçlenmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte sektörünün açık ara en büyük şirketinde, önemli bir pozisyonda görev alacak ve ülkemi temsil edecek olmaktan gurur duyuyorum.”