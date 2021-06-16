Migros, Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurdu. Migros Ticaret A.Ş.’nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak olan şirket, 1.500.000 TL kuruluş sermayesine sahip.

Konuyla ilgili Migros’tan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimizin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket Migros Ticaret A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 1.500.000 TL olacaktır.”