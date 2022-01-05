Yılı 1,8 trilyon TL ile kapatacak olan perakende sektörünün 2022 performansını; hammadde krizi, döviz kuru, fiyat artışları ve tüketicinin alım gücü gibi etkenler belirleyecek. Yeni sezonda ürünlerin yüzde 50-70 daha pahalı olması bekleniyor.

Yılın ilk dört ayını kısıtlamalarla geçiren perakende sektörü, yeni normalle birlikte hareketli bir sürece girdi. Ertelenen alımların alışverişe dönüşmesi, tüketici alışkanlıklarının bir kısmının eskiye dönmesi, yabancı turist harcamaları sektöre büyüme getirdi.

2020’nin aynı dönemi ile kıyasladığında bu yıl kartlı harcama hacmi cari rakamlarla yüzde 50 arttı. Sektörün yılı yaklaşık 1,8 trilyon TL ciro ile kapatması bekleniyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ilk başta pozitif görünen bu tabloya ilişkin şu yorumu yapıyor:

“İlk bakışta yüksek gibi görünmekle birlikte bu artışta pandemi nedeniyle perakendenin belli kategorilerinde 2020’deki büyük daralmayı ve bu yılın enflasyon etkisini dikkate almamız gerekiyor.”

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