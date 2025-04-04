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Brent petrol 65 doların altına düştü

ABD yönetiminin 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara en az yüzde 10 vergi getireceğini açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7 değer kaybederek Ağustos 2021'den bu yana ilk kez varil başına 65 doların altına düştü.

04 Nisan 2025 | 15:26
Son Güncellenme: 04 Nisan 2025 | 15:28
Brent petrol 65 doların altına düştü

ABD yönetiminin 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara en az yüzde 10 vergi getireceğini açıklamasının ardından küresel ticaret savaşlarının derinleşerek petrol talebini kısıtlayacağı beklentilerinin güçlenmesi söz konusu düşüşü etkiledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün yaptığı açıklamada 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini sonlandırarak, Mayıs ayında günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını açıklamaları da fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda saat 14.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7 düşüşle 64,76 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 61,39 dolardan alıcı buluyor.

 

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Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
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Tüpraş temettü ödeme tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
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