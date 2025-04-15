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IEA, küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıl için küresel petrol talebi artış öngörüsünü, artan ticaret gerilimlerinin ekonomik görünümü olumsuz etkilemesi nedeniyle günlük yaklaşık 300 bin varil aşağı yönlü revize etti.

15 Nisan 2025 | 12:14
IEA, küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 726 bin varil artarak 103 milyon 540 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış günlük yaklaşık 1 milyon 30 bin varil olarak öngörülmüştü.

Söz konusu gerilemenin yaklaşık yarısının ABD ve Çin kaynaklı olması beklenirken, kalan kısmın büyük ölçüde ticarete dayalı Asya ekonomilerinden geleceği tahmin ediliyor.

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre günlük 199 bin varil azalarak 45 milyon 458 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 925 bin varil artışla 58 milyon 82 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebindeki büyümenin 2026 yılında daha da yavaşlayacağı öngörülüyor. Buna göre talebin gelecek yıl günlük 692 bin varil artışla 104 milyon 232 bin varil seviyesine ulaşması bekleniyor.

Ancak hızla değişen ve giderek daha belirsiz hale gelen makroekonomik ortam nedeniyle her iki yıla ilişkin tahminler üzerindeki riskler varlığını sürdürüyor.

KÜRESEL PETROL ARZI MARTTA GÜNLÜK 590 BİN VARİL ARTTI

Rapora göre, küresel petrol arzı martta önceki aya göre günlük yaklaşık 590 bin varil artarak 103 milyon 600 bin varile yükseldi. Bu artış, yıllık bazda ise günlük 910 bin varil artış anlamına geliyor.

Buna göre, OPEC'in ham petrol arzı geçen ay önceki aya kıyasla günlük yaklaşık 130 bin varil azalışla 27 milyon 350 bin varil oldu. OPEC'in ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan kaynak üretimi günlük yaklaşık 5 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol arzı, geçen ay günlük 33 milyon 940 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde yaklaşık 720 bin varil artışla 70 milyon 640 bin varil seviyesine ulaştı.

ÜRETİMDEKİ ARTIŞTA OPEC+ DIŞI ÜLKELER ÖNE ÇIKTI

Rapora göre, üretim artışında başı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu dışındaki ülkeler çekti.

Buna göre, OPEC+ dışı ülkelerin petrol arzı martta önceki aya göre günlük 750 bin varil artış gösterdi. Hava koşullarına bağlı üretim kayıplarının ardından toparlanmanın sürmesiyle, ABD ve Kanada toplam artışın günlük 470 bin varil kısmını oluşturdu. Norveç, Brezilya ve Çin'de de üretim artışları kaydedildi.

Aynı dönemde OPEC+ grubunun ham petrol üretimi ise günlük 150 bin varil geriledi. Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki sınırlı üretim artışları, İran ve Venezuela'nın arzındaki düşüşleri telafi etmeye yetmedi.

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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
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