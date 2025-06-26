İran’dan Libya’ya petrol ve doğalgaz arayanlara teknik destek sunuyor

Mandila, 30 yılı aşkın global petrol ve doğal gaz arama-üretim deneyimini; Ortadoğu ve Afrika gibi yüksek potansiyelli ancak çok katmanlı riskler barındıran bölgelerde, arama – üretim yatırımlarına yön veren teknik bilgi ile birleştiriyor. Kurucusu Dr. Zeynep Elif Yıldızel’in liderliğinde gelişen şirket, özellikle saha deneyimi ve teknik uzmanlığıyla uluslararası yatırımcılara çözüm odaklı hizmet sunuyor.

Ekonomist’in 22 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihli sayısından

Yalnızca teorik bilgiyle değil, milyonlarca dolarlık yatırım sorumluluğuyla şekillenmiş sahadan gelen deneyimle hareket ettiklerini söyleyen Mandila Kurucusu Dr. Zeynep Elif Yıldızel, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Şirketinizin kuruluş öyküsünü anlatır mısınız?

Mandila, 30 yılı aşkın ulusal ve uluslararası petrol ve doğal gaz arama-üretim tecrübesini; yatırımcıya yön veren stratejik ve teknik bir kapasiteye dönüştürmek amacıyla kuruldu. Irak, Türkiye, Ortadoğu Afrika, Libya, Cezayir gibi önemli hidrokarbon bölgelerinde yürüttüğümüz arama-üretim çalışmaları bu yapının temelini oluşturdu. 2015’te danışmanlıkla başlayan süreç, bugün yatırımcılara, özellikle Ortadoğu ve Afrika gibi zorlu bölgelerde, arama-üretim süreçlerine entegre teknik destek sağlayan bir yapıya dönüştü.

Faaliyet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Mandila, enerji sektöründe özellikle petrol ve doğal gaz arama-üretim süreçlerinde uzmanlaşmış bir danışmanlık ve teknik hizmet firması. Faaliyetlerimizi; arama, üretim, ruhsatlandırma, jeolojik ve jeofizik değerlendirme, saha geliştirme, sözleşme müzakereleri ve uluslararası iş geliştirme gibi teknik süreçler olarak sıralayabiliriz. Dünyanın farklı hidrokarbon bölgelerinde yürüttüğümüz projelerle arama-üretim alanında önemli bir uzmanlık kazandık. Kurucu ekibimiz, birçok ülkede ruhsat müzakereleri yürütmüş, onlarca arama kuyusu açmış, petrol ve doğal gaz keşiflerine liderlik etmiş, milyonlarca dolarlık enerji yatırımlarının teknik ve ekonomik sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyor. Bu birikim, yatırımcılara yüksek riskli bölgelerde stratejik tecrübe sunma gücümüzün temelini oluşturuyor.

Sunduğunuz hizmetler neler?

Sunduğumuz hizmetler arasında şunlar yer alıyor: Arama üretim ruhsatlarında hidrokarbon sisteminin çözülmesi, jeolojik ve jeofizik yorumlama ile petrol/doğal gaz potansiyelinin analiz edilmesi, kuyu, gravite, manyetik ve sismik verilerin yeniden değerlendirilmesi, uluslararası standartlarda petrol-gaz prospekt haritalarının hazırlanması, sondaj programlarının oluşturulması, rezerv tahmini (PRMS) ile risk analizlerinin yapılması, ticari keşiflerin fizibilite çalışmaları ve üretim programlarının hazırlanması, arama-üretim ruhsatlandırmaları ve kontrat müzakereleri, yeni ruhsat alanlarının ön teknik analizlerini yaparak yatırım öncesi karar süreçlerini desteklemek, ‘farm-out’ ve ‘farm-in’ dosyalarının hazırlanması, teknik ve ekonomik değerlendirmeler, başvuru süreçleri ve kontrat müzakerelerinin yürütülüyor.

Geniş bir yelpazede hizmet sunuyorsunuz…

Evet. Ayrıca arama ve üretim programlarının detaylandırılması, sismik veri toplama planlaması, kuyu test ve log programlarının oluşturulması gibi ileri düzey teknik konularda da şirketlere destek sunuyoruz. Yürüttüğümüz projelerin risk analizini, teknik ve ticari boyutta çıkarıyor; sahaya özel petrol sistemi modellemesi, rezerv değerlemesi gibi konularda doğrudan katkı sağlıyoruz. Burada hedefimiz, yatırımcıya sahaya ilişkin sadece ham veri değil, teknik olarak rafine edilmiş, yatırım kararını doğrudan etkileyen stratejik analiz sunmak. Bu çok yönlü yaklaşımımız sayesinde hem sahadaki teknik kararlara hem de yatırım düzeyindeki stratejik seçimlere ayrıca operasyonel süreçlere ve üst düzey yatırım kararlarına bütüncül çözümler üretebiliyoruz.

İşlerinizin hangi sektörlerde yoğunlaşıyor?

Mandila, faaliyetlerini esas olarak arama-üretim dediğimiz ‘upstream’ sektöründe yoğunlaşmakta. Arama-üretim projeleri, ruhsat süreçleri, teknik analizler ve teknik danışmanlık alanlarında aktif olarak çalışıyoruz. Şu anda özellikle Kuzey Irak’ta yürüttüğümüz saha değerlendirme ve teknik danışmanlık projeleri sektördeki yapımızı yansıtıyor. Bugün için stratejik ve teknik uzmanlığımız olan arama-üretim alanına odaklanmış durumdayız. Amacımız; yatırımcılara yüksek katma değer sunan teknik ve stratejik çözümler geliştirmek ve bu alandaki uzmanlığımızı daha da pekiştirmek. Mandila, olarak hedefimiz, sadece teknik danışmanlık sunan bir yapı değil; aynı zamanda arama üretim kararlarında yatırımcının sahada karşılaşabileceği teknik, yasal ve ekonomik riskleri entegre biçimde yöneten bir çözüm ortağı olmak.

Gerçekleştirdiğiniz projelerden bahseder misiniz?

Elbette. Şu anda Kuzey Irak’ta yer alan bir saha için değerlendirme projemiz devam ediyor. Ayrıca bir başka yatırımcı şirket adına yine Irak bölgesinde uygun bir saha arayışımız sürmektedir. Burada önemli olan, yatırımcının yapısına ve stratejik hedeflerine en uygun sahayı belirlemektir. Çünkü doğru saha seçimi, yatırımın sürdürülebilirliği ve getirisi açısından kritik bir rol oynamakta. Bu kapsamda sahaların teknik ve ekonomik analizlerini gerçekleştiriyor, fizibilite çalışmalarını yapıyor ve söz konusu yatırımlar için kontrat müzakerelerini yürütüyoruz. Yatırımcı şirketlerin yükünü artırmadan, en yüksek katma değeri sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Her adımda; saha jeolojisinden sondaj programına, ruhsatlandırmadan sözleşme müzakerelerine kadar bütünsel bir danışmanlık anlayışıyla ilerliyoruz.

2024 yılında devreye aldığınız yatırımlar, projeler nelerdi? Şirket olarak geçen yılı nasıl geçirdiniz?

2024 yılında, Kuzey Irak bölgesinde aktif değerlendirme çalışmaları sürdürüyoruz. Bir sahada rezerv analizi ve yatırım fizibilitesi hazırlarken, başka bir bölgede potansiyel sahaların teknik ön değerlendirmesini hazırladık. Mevcut arama-üretim sahalarının detaylı analizlerine odaklandık; bu sahalardaki rezerv potansiyelini, jeolojik yapıları ve yatırım fizibilitelerini yeniden gözden geçirdik. Ayrıca yeni yatırım fırsatlarının tespiti için saha araştırmaları ve veri analizleri yürüttük. Irak başta olmak üzere, hidrokarbon potansiyeli yüksek bölgelerde saha ön değerlendirmeleri ve yatırımcı araştırmaları gerçekleştirdik.

HİDROKARBON POTANSİYELİ YÜKSEK BÖLGELERDE UZMAN

“Mandila olarak özellikle yurt dışında, petrol ve doğal gaz arama-üretim projelerinin değerlendirilmesi ve yatırım danışmanlığı alanında aktif şekilde faaliyet gösteriyoruz. Enerji sektöründe fırsatların önemli bir bölümünün yurtdışında yer alması, bu bölgelerdeki saha çalışmalarımıza ağırlık vermemizi sağlıyor. Hidrokarbon potansiyeli yüksek bölgelerde teknik uzmanlığımız ve saha tecrübemizle öne çıkıyoruz. Ortadoğu ve Afrika’daki tecrübemiz sadece danışmanlıkla sınırlı değil; doğrudan kuyu planlaması, sahaya özel fizibilite oluşturma ve ruhsat müzakeresi yönetimi gibi uygulamalı süreçleri içeriyor.”

‘EN YOĞUN ÇALIŞMAMIZ IRAK’TA’

“Irak, şu anda en yoğun çalışmamızın sürdüğü bölge konumunda. Bu bölgede hem doğrudan yatırım yapan uluslararası şirketlerle hem de Türkiye merkezli yatırımcılarla iş birliği yapıyoruz. Sahaların teknik değerlendirmesi, ruhsatlandırma, fizibilite analizi ve kontrat müzakereleri gibi alanlarda yatırımcılara kapsamlı stratejik danışmanlık sunuyoruz. Özellikle Irak’ta yürüttüğümüz projelerde, yatırım öncesi teknik verilerin değerlendirilmesi ve prospekt çalışmalarını üstleniyoruz. Aynı zamanda Türkiye merkezli yatırımcıların bu bölgelerdeki fırsatları değerlendirmelerine destek olmak üzere teknik ve stratejik danışmanlık sağlıyoruz. Amacımız, yatırım kararlarının doğru analizlere dayanarak güvenli ve sürdürülebilir bir zemine oturmasını sağlamak. Mandila’nın farkı, hidrokarbon bölgesini tanımaktan öte, o basende yatırım yapmış ve sonuç almış bir teknik kadrodan gelmesidir. Irak gibi sahada operasyon yürütmenin çok katmanlı risk içerdiği bölgelerde hem yatırımcının yükünü hafifletiyor hem de “veri-analiz-aksiyon” zincirini en güvenli şekilde kurguluyoruz.”