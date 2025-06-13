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OPEC'ten petrol yorumlarıyla ilgili uyarı var

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), halihazırda mevcut arz ve piyasa koşullarında olağanüstü önlemler alınmasını gerektirecek bir durum olmadığını, piyasanın istikrarlı olduğunu belirtti.

13 Haziran 2025 | 17:40
Son Güncellenme: 13 Haziran 2025 | 17:42
OPEC'ten petrol yorumlarıyla ilgili uyarı var

OPEC tarafından yapılan açıklamada, İsrail-İran gerginliği sonrası petrol piyasasında yapılan aceleci yorumların yanlış alarm vererek piyasada gereksiz bir korku havası yarattığı kaydedildi.

Geçmişte de benzer değerlendirmelerin yapıldığı hatırlatılan açıklamada, bu tür söylemlerin piyasa oynaklığını artırdığı ve petrolde acil durum stoklarının gereksiz yere piyasaya sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Piyasa koşullarına ilişkin yorumların, özellikle hassas jeopolitik durumlarda, doğrulanmış verilere ve sağlam analizlere dayandırılması çok önemlidir." ifadesine yer verildi.

 

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Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
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