Yön arayışındaki dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası hafif geriledi.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19’da sabit bıraktı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 8,32’den, euro/TL yüzde 10,02’den işlem görüyordu.
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar/TL, 8,29’a, Euro/TL ise 10 liranın altına geriledi.
Bugün, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı ile ABD’de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini bildiren analistler, ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade etti.
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