ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed’in fiyat istikrarı hedefine olan güçlü bağlılığının dolara duyulan yaygın güvene katkıda bulunduğunu belirterek, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye odaklandıklarını ifade etti.

Powell, “ABD Dolarının Uluslararası Rolleri” başlıklı konferansın açılışında konuştu.

Doların küresel üstünlüğünün, ABD finans piyasalarının derinliği ve likiditesi, ülke ekonomisinin büyüklüğü, gücü, istikrarı, ticaret ile sermaye akışlarına açıklığı ve ABD kurumları ile hukukun üstünlüğüne olan uluslararası güven tarafından desteklendiğine işaret eden Powell, doların uluslararası rolünün birden fazla fayda sağladığını anlattı.

Powell, doların uluslararası rolünün ABD için hanehalkının, işletmelerin ve hükümetin işlem ücretleri ile borçlanma maliyetlerini düşürdüğünü belirterek, yaygınlığının belirsizliği ve buna bağlı olarak yerel hanehalkları ve işletmeler için riskten korunma maliyetini kontrol altına almaya yardımcı olduğunu kaydetti.

Fed Başkanı Powell, yabancı ekonomiler için ise doların yaygın kullanımının borç alanların geniş bir borç veren ve yatırımcı havuzuna erişmesine izin verdiğini, bunun da fonlama ve işlem maliyetlerini azalttığını aktardı.

Fed’in fiyat istikrarı hedefine olan güçlü bağlılığının dolara duyulan yaygın güvene katkıda bulunduğunu belirten Powell, “Bu amaçla, meslektaşlarım ve ben, enflasyonu yüzde 2 hedefimize döndürmeye odaklanmış durumdayız.” dedi.

“Küresel parasal sistemde doların rolünü etkileyebilecek hızlı değişimler yaşanıyor”

Powell, Fed’in ikili hedeflerine ve fiyat istikrarına olan bağlılığının uluslararası toplumu dolar tutmaya ve kullanmaya teşvik ettiğini vurguladı.

Fed Başkanı Powell, “Geleceğe baktığımızda, küresel parasal sistemde doların gelecekte uluslararası rolünü etkileyebilecek hızlı değişimler yaşanıyor.” dedi.

Kripto varlıklardaki ve sabit coinlerdeki muazzam büyümenin ışığında Fed’in bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) güvenli ve verimli bir yerel ödeme sisteminde geliştirilip geliştirilemeyeceğini değerlendirdiğine işaret eden Powell, “Fed’in bu konuyla ilgili raporunda da belirtildiği gibi, bir ABD Merkez Bankası Dijital Para Birimi potansiyel olarak doların uluslararası konumunu korumaya yardımcı olabilir.” diye konuştu.

Powell, küresel finansal sistemin gelecek 5 ila 10 yıl içinde nasıl gelişebileceğini de düşündüklerini belirterek, doların ABD, küresel ekonomiler ve finansal piyasalar için önemini vurguladı.