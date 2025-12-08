Fed'in faiz kararı öncesi küresel piyasalar dalgalı seyrediyor

Fed'in çarşamba günkü toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelmesi durumunda bunun piyasalardaki risk algısını artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, piyasalarda Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının fiyatlandığını belirterek, piyasaların dar bir bant içerisinde hareket ettiğini ifade etti.

Gümrük tarifelerinden dolayı Bankanın gelecek yıla dair politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Öte yandan ABD'de cuma günü açıklanan veriler de Fed'in faiz indirim beklentilerini destekledi.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 artış kaydetti.

Aylık bazda beklentiler doğrultusunda artan endeksin, yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmesi öngörülüyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artmıştı.

Ayrıca Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ise aralıkta 53,3'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni, 5 ayın ardından ilk kez yükseliş gösterdi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e inerek ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimine gitmesi öngörülüyor.

Bunların yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, ülkede "küçük otomobillerin" üretilmesine onay verdiğini bildirdi.

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan barış planına gereken önemi vermediğine dair açıklamaları da yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,13'te, seyrediyor. Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileriyle dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,9'a gerilerken, altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 208 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, jeopolitik risklerin devam etmesiyle yüzde 0,1 artışla 63,7 dolarda seyrediyor.

New York borsasında yükseliş

New York borsasında cuma günü ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin Fed'in faiz indirimlerini desteklemesiyle pozitif bir seyir izlendi.

Kurumsal tarafta da Netflix, Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etti.

Bu haber sonrası Netflix'in hisseleri yüzde 2,9 değer kaybederken, Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 6,3 yükseldi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyretti

Avrupa borsaları, bölgede devam eden ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve jeopolitik risklerin hala devam etmesiyle Almanya hariç negatif seyretti.

Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,4 yükseleceği yönündeydi.

Almanya'da fabrika siparişleri, ekimde aylık bazda yüzde 1,5 arttı. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artış yönündeydi.

Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki (AB) dondurulmuş varlıklarının büyük kısmının bulunduğu Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear Üst Yöneticisi (CEO) Valerie Urbain, cuma günü yaptığı açıklamada Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir tazminat kredisine teminat olarak kullanılmasının finansal riskler taşıdığını ve buna karşı olduğunu bildirdi.

Öte yandan Avrupa Birliği, X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası kesti.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,61 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Asya borsaları karışık bir seyir izliyor

Asya borsalarında Japonya'da açıklanan büyüme verilerinin kötü gelmesinin etkilemesiyle karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da 3. çeyrek GSYH önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde azaldı. Japonya ekonomisinin daralmasında işletme harcamalarının ve konut yatırımlarındaki azalış etkili oldu.

Çin'de kasım ayına ilişkin dış ticaret fazlası 1,1 triyon dolara çıkarak beklentileri aştı. Ülkede ihracat kasım ayında beklentilerin aksine yüzde 5,9 artarken, ithalat da yüzde 1,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çin'in dış ticaret verilerinin iyi gelmesinde ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle ABD dışı pazarlara yaptığı ticaretteki artış etkili oldu.

Öte yandan Japonya ve Çin arasında devam eden gerilim de Asya piyasalarında haftanın ilk işlem gününde risk iştahını törpüledi.

Japonya, Çin'e ait uçakları uluslararası sularda iki kez Japon F-15'lerine yangın kontrol radar kilidi atmakla suçladı.

Bu gelişmelerle, kapanışa doğru Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyretti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Borsa cuma günü yükseldi

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,13 yükselişle 12.200,00 puana çıktı.

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 42,5299'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5770'ten işlem görüyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2025'in "Şok Dalgaları ve Güvenlik Ağları: Kesinti Çağında Ticareti Yeniden Düşünmek" başlıklı panelinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1,6 trilyon dolar büyüklüğe sahip Türkiye ekonomisinde son dönemdeki kazanımlara dikkati çekerek, "Şimdi asıl konu, tüm bu kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal dönüşümdür. Sayın Cumhurbaşkanımız 2026'yı 'yapısal reformlar' yılı ilan etti ve bu konuda çok iyimserim." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesinde yatırımcı güveni, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

10.00 Almanya, ekim ayı sanayi üretimi

12.30 Euro Bölgesi, aralık ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

19.00 ABD, kasım ayı tüketici enflasyon beklentileri