İstanbul’da, bugün kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.532,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,03 yükselişle 381,20 liradan işlem gördü. Ons altının fiyatı ise 1,744 dolarda.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|369,80
|370,00
|381,00
|381,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.437,00
|2.458,00
|2.511,00
|2.532,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|337,00
|341,00
|348,00
|352,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.382,00
|2.402,00
|2.454,00
|2.474,00
|Yarım Ziynet
|1.191,00
|1.201,00
|1.227,00
|1.237,00
|Çeyrek Ziynet
|595,00
|600,00
|614,00
|619,00
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