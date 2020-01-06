Güne rekorla başlayan gram altında son durum

Ocak 6, 2020 0 Yorum 59 Okunma
Güne rekorla başlayan gram altında son durum

ABD Başkanı Trump’ın talimatı ile Bağdat’ta İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası başlayan gerilim ‘güvenli liman’ olan altına talebi arttırdı. Güne rekorla başlayan gram altında son rakamlar şöyle…

Serbest piyasada saat 17.20 itibarıyla gram altının alış fiyatı 302,55 liraya, satış fiyatı 302,60 liraya yükseldi. Çeyrek altın 484,30 liradan alınan çeyrek altın 495,17 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 2.037 liraya yükseldi.

Altının ons fiyatı da 1.574 dolardan işlem görüyor.



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