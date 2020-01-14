Hazine, iki ihale düzenledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 5 milyar 406,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 3 milyar 885,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 9 milyar 291,9 milyon TL’ye ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 ay (455 Gün) vadeli kuponsuz tahvil ve 7 yıl (2.485 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Kuponsuz tahvil ihalesinde 8 milyar 226,6 milyon TL nominal teklif gelirken; net satış 3 milyar 587,0 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışların nominal tutarı 4 milyar 61,6 milyon TL oldu.
İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 10,19, ortalama yüzde 10,45, en yüksek yüzde 10,52 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 10,59 seviyesinde geldi.
İhalede minimum 88.246 TL, ortalama 88.314 TL fiyat oluştu. İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 14 Nisan 2020’de yapılacak.
7 yıl vadeli değişken faizli tahvilde 1,8 milyar liralık satış
Değişken faizli İhalede 3 milyar 397,0 milyon TL nominal teklif gelirken; net satış 1 milyar 819,9 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 1 milyar 780,0 milyon TL olarak gerçekleşti.
İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 6,97, ortalama yüzde 7,17, en yüksek yüzde 7,27 oldu.
İhalede minimum 101.443 TL, ortalama 102.244 TL fiyat oluştu.
Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 15 Ocak 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 4 Kasım 2026’da olacak.
Bir önceki 7 yıllık FRN’de ortalama faiz yüzde7,25 olmuştu.
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