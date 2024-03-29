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HSBC’den yerel seçim sonrası dolar tahmini

HSBC, 31 Mart yerel seçimlerinden sonrası Türkiye’de büyük bir politika değişikliği beklemediklerini, ekonomide yumuşak inişin öncelikli olmaya devam edeceğini öngördüklerini açıkladı.

29 Mart 2024 | 10:29
HSBC’den yerel seçim sonrası dolar tahmini

İngiltere merkezli banka HSBC, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye’de büyük bir politika değişikliği beklemediklerini belirtirken; TL'nin yerel seçimlerin ardından dolar karşısında yeni bir zayıflık dönemi yaşayıp yaşamayacağına yönelik sorulara, "Biz bunun olası olmadığını düşünüyoruz, çünkü politika yapıcıların öncelikleri değişmiş görünüyor" değerlendirmesini yaptı. 

HSBC, dünkü raporunda ekonomide yumuşak inişin öncelikli olmaya devam edeceğini öngörürken, bunun da dengesizliklerin düzeltilmesinin yavaş olacağı anlamına geldiğini vurguladı. 

HSBC, "Daha fazla sıkılaştırma ekonominin daha hızlı bir şekilde soğutulmasına yardımcı olacaktır, ancak daha kademeli bir yaklaşım beklemeye devam ediyoruz" dedi.

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