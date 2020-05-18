Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu perşembe günü toplanıyor. Piyasaların gözü toplantıdan çıkacak faiz kararında. Nisanda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e çeken Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine gidecek mi? İşte uzman yorumları….

Ceren Oral BALABAN

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“50 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYORUZ”

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan: TCMB’nin bu hafta parasal gevşeme döngüsüne devam ederek 9’uncu defa üst üste politika faizini indirmesini bekliyoruz. PPK toplantısından bu hafta beklediğimiz 50 baz puanlık faiz indirimi ile beraber TCMB’nin toplam faiz indirimleri Temmuz 2019’dan bu yana 1575 baz puana yükselecek. Son dönemde koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı ani durma etkisi kapsamında, merkez bankaları politikaları anlamında öncelik ekonomik aktivitede canlılığı sağlamak ve reel ekonomiye destek vermek. Bu nedenle dünya merkez bankalarının uyguladığı genişleyici para politikası adımları ile beraber TCMB de gevşeme döngüsünde bulunuyor. Tabii salgının oluşturduğu olağanüstü koşullar, finansal piyasalardaki fon hareketleri çerçevesinde TL’de değer kaybına ve belli bir süre oynaklığa neden olmakla beraber, kurdan gelebilecek etki volatilite önleyici sıkı tedbirlerle azaltıldı. Ekonomideki düşük talep etkisi ve emtia fiyatlarındaki düşüş enflasyondaki risk dengesinde, aşağı yönlü faktörleri öne çıkarıyor. Bu kapsamda da TCMB, elinde olduğunu düşündüğü hareket alanını kullanma isteğinde. Enflasyon Raporu’nda da yıl sonu enflasyon beklentisini bu dayanak oluşturacak faktörlerle yüzde 7,4’e düşürdü. Enflasyondaki risk dengesini hala aşağı ve yukarı dengeli görmekle beraber, TCMB’nin gevşeme döngüsüne devam ederek faizleri düşürmesini bekliyoruz.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya: Geçen hafta iyi bir performans gösteren TL, bu haftaya da iyi başladı ve 6.92’den 6.89’a gerilediği görülüyor. Lira için bu hafta perşembe günü yapılacak TCMB toplantısından çıkacak faiz kararı önemli olabilir. En son yüzde 8.75’e inen politika faizinin anketlere göre yüzde 8.00′ kadar inmesi ihtimali gözüküyor. Bilindiği gibi son 5 ayda yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi tahvillerdeki payı yüzde 11’den yüzde 5’e indi. Faizlerdeki trende paralel bir miktar daha inmesi beklenebilir. Ancak yurtdışı tahvillerdeki paylarında ciddi bir değişim yok. Merkezi yönetimin bugün 2 milyar Euroluk Eurobondun itfası gerçekleşecek ve bir sonraki itfa olan 2 milyar dolarlık 5 Haziran’a kadar eli rahat olabilir.

İş Yatırım: Türkiye varlıkları dünyaya göre daha güçlü performansını sürdürüyor. MSCI Türkiye yüzde 0,9 yükselişe Mayıs ayında gelişmekte olan ülkelerle arasında oluşan makası kapattı. İngiltere ve Japonya merkez bankalarıyla swap anlaşmalarını satın alan TL, güçlü performans gösteren gelişmekte olan ülke paraları arasında yer alıyor. TL’deki güçlenme ve enflasyon beklentilerinin aşağı çekilmesi, TC Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi için uygun bir ortam yaratıyor. Merkez Bankası’nın beklentileri (50bp) aşarak 75-100 baz puan faiz indirmesi ihtimali artıyor.

Ünlü&Co: TCMB ise Mayıs ayı PPK toplantısını Perşembe günü gerçekleştirecek. Hatırlanacağı gibi Nisan ayında faiz oranlarında 100 baz puan indirim yapan TCMB net bir mesaj vermese de toplantı sonrasında yayımlanan metinde faiz indirimlerine kapıyı açık bırakmıştı. Kaldı ki TCMB yılın ikinci Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahmininde ise beklentilerimize paralel olarak aşağı yönlü revizyona gitmişti. Buna göre enflasyon tahmini 2020 sonu için yüzde 7,4 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası’nın Nisan ayı PPK toplantısının özetlerinde ise çekirdek enflasyon göstergelerinin eğiliminin ılımlı seyrettiğine bir kez daha vurgu yaptığını gördük. Tüm bunlara son günlerde TL’de yaşanan değer kazanımını da eklediğimizde PPK toplantısında faiz indiriminin masada olacağını düşünüyoruz.