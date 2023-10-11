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TCMB, Piyasa Katılımcıları Anketi listesinde revizyona gidecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi listesinde revizyona gideceğini açıkladı.

11 Ekim 2023 | 11:29
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TCMB, Piyasa Katılımcıları Anketi listesinde revizyona gidecek

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesine yönelik uygulanmakta olan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin katılımcı listesinin, anketin temsil gücünün artırılması amacıyla güncellenmesine karar verildiği duyuruldu.

Yeni katılımcı listesi ile ilk anket çalışmasının Ekim 2023 döneminde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sonuçların 20 Ekim 2023 tarihinde yayımlanacağı bildirildi.

Açıklamada, katılım sürekliliğinin sağlanabilmesi için sadece kurumsal katılımcılara yer verileceği kaydedilerek, "Kurumların belirlenmesinde; bankalar için aktif büyüklüğü, aracı kurumlar için aktif/portföy büyüklükleri, yurt dışı yerleşik bankalar için Türkiye'deki portföy yatırım büyüklüğü, finansal kesim dışındaki firmalar için ise sektör seviyesinde aktif/ciro büyüklükleri nesnel kriterler olarak esas alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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