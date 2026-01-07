GSS borcu olanlar için yeni düzenleme: Sağlık hizmeti devam edecek

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanların, devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almasına imkân tanıyan uygulamanın süresi 2026 yılının sonuna kadar uzatıldı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Süre 1 yıl uzatıldı

GSS kapsamındaki prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları ve devlet üniversitesi hastanelerinden yararlanmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli olacak.

Uygulama, 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecekti. Alınan karar doğrultusunda süre bir yıl daha uzatıldı.