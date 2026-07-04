Koruyucu sağlık hizmetlerinde yeni dönem: Esenlik merkezleri devreye giriyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin yapılan açıklamaya göre, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek, yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir sağlık hizmet sunum modeli oluşturuldu.

Yönetmelikle, tedavi amacı taşımaksızın bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini geliştirmeye yönelik koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetlerin sunulması hedeflendi.

Müstakil binalarda da faaliyet gösterebilecek

Yönetmelik kapsamında hizmetler, "Esenlik Merkezi" veya "Esenlik Ünitesi" olarak sunulabilecek.

Bu merkez ve üniteler, konaklama tesisleri, yaşlı bakım merkezleri, engelli bakım merkezleri ve spor kulüpleri bünyesinde açılabileceği gibi müstakil binalarda da faaliyet gösterebilecek.

Müstakil açılacak merkezlerin en az 500 metrekare, ünitelerin ise en az 300 metrekare kapalı alana sahip olması gerekecek. Ruhsatlandırma işlemleri il sağlık müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.

Merkezlerde tam zamanlı hekim bulunması zorunlu olacak

Esenlik Merkezleri'nde sunulan uygulamalar tedavi amacı taşımaksızın, bireyin yaşı, genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve risk faktörleri dikkate alınarak kişiye özel planlanabilecek. Hizmetlerin, genel iyilik halini desteklemeye ve sağlıklı yaşamın sürdürülmesine yönelik olması hedeflenecek.

Merkezlerde tam zamanlı hekim bulunması zorunlu olacak ve hekimlerden biri merkezin sorumlu hekimi olarak görev yapacak. Diğer sağlık çalışanları da görev ve yetkileri kapsamında sağlıklı yaşam hizmeti sunabilecek.

Yönetmelik kapsamında, dil ve konuşma terapisi, egzersiz ve fiziksel aktivite hizmetleri, çamur terapisi, fizyoterapi hizmetleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (GETAT), psikolojik destek hizmetleri, deniz suyu ve deniz kaynaklı tedavi yöntemleri, hiperbarik oksijen tedavisi, rehabilitasyon hizmetleri, sanat terapileri, güneş terapisi, termal sağlık terapileri (kaplıca) ve tuz terapisi gibi hizmetler başta olmak üzere pek çok sağlıklı yaşam uygulamasının sunulması hedeflendi.

Acil müdahale odaları da bulunduracaklar

Yönetmelik ile ilgili hizmetlerde kullanılan tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığının izniyle bulundurulabilecek. Olası acil durumlar için merkezler bir hastane veya tıp merkezi ile işbirliği içerisinde çalışacak ve bünyelerinde acil müdahale odası bulunduracak. Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ise hizmet alımı yoluyla sağlanabilecek.

Yeni "esenlik" modeliyle birlikte dünyada giderek yaygınlaşan sağlıklı ve kaliteli yaş alma (longevity) uygulamalarının Türkiye'de etkin şekilde kazandırılması ve bu alanda sağlık turizmi hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflendi.