Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin kadro ve branşlara göre dağılımı da açıklandı. Buna göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip ve 22 bin 983 uzman tabip alınacak.