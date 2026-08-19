Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvuru sürecine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. KPSS puanıyla gerçekleştirilecek alımlarda adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrilirken, kadro ve branşlara ayrılacak kontenjanlar da merak konusu oldu.
Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin son gelişmeler...
1 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı?
Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. 19 Ağustos 2026 itibarıyla başvuruların başlayacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.
2 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak görevlendirilecek 26 bin 673 sağlık personeline ilişkin karar, 21 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre, personel alım sürecinin 2026 yılının son çeyreğinde başlaması öngörülüyor.
3 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı personel alımında başvuru tarihleri, ÖSYM’nin tercih kılavuzunu duyurmasının ardından belli olacak. KPSS tercih kılavuzu ise henüz adayların erişimine açılmadı.
4 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin kadro ve branşlara göre dağılımı da açıklandı. Buna göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip ve 22 bin 983 uzman tabip alınacak.
5 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak görev yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını da merak ediyor.
Ancak, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımında aranacak şartlar henüz netlik kazanmadı. Genel ve branşlara özel başvuru kriterleri, yayımlanacak resmi duyuru ve tercih kılavuzuyla belli olacak.