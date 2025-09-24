ASELSAN'ın Gaziantep'te üreteceği ürün bell ioldu

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'ın kentte yapacağı yatırıma ilişkin GSO'da toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan ile ilgililer katıldı.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, burada yaptığı konuşmada, yatırım için Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN ile görüşmeler yaptıklarını, bu alanda kente yatırım yapılmasına karar verildiğini belirtti. Ünverdi, bu yatırımla birlikte Gaziantep'in ASELSAN iştirakine kavuşmuş olacağını ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yatırımın önemine dikkati çekerek, sanayide yüksek teknolojiye geçişin zorunlu olduğunu vurguladı.

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, "kayar bilezik"in alt sistemlerde en kritik üretim alanı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu gerçekten zor ama aynı zamanda katma değerli bir teknoloji. Gaziantep'e önemli bir teknoloji transferi gerçekleşecek. Gaziantep sanayisine de böylesine zor ve değerli bir teknolojiyi üretmek yakışır dedik. Hedefimiz, Gaziantep'in mevcut sanayi gücünü ve tüm yetkinliğini en üst seviyede kullanmak."

ASELSAN Mekanik ve Platform Entegrasyon Direktörü Mustafa Kamanlı da "kayar bilezik"e ilişkin teknik bilgi verdi, fizibilite konusuna değindi. "Kayar bilezik"in savunma sanayisi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kamanlı, farklı platform ve sistemlerin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmiş üretim yapılması gerektiğini ifade etti.



