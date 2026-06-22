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Baykar ve Leonardo'dan kritik test: İlk kez KIZILELMA ve M-346 birlikte havalandı

Baykar'ın insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ile İtalyan savunma devi Leonardo'nun M-346 uçağı, K-SWARM programı kapsamında Çorlu'da ilk kez ortak otonom formasyon uçuşları gerçekleştirdi. Testlerde insanlı ve insansız platformların birlikte görev yapma kabiliyeti başarıyla doğrulandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Baykar ve Leonardo'dan kritik test: İlk kez KIZILELMA ve M-346 birlikte havalandı

Baykar ile İtalya merkezli Leonardo, geleceğin hava muharebe konseptine yönelik önemli bir teste imza attı. Çorlu'daki Baykar Uçuş ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen K-SWARM programı kapsamında Bayraktar KIZILELMA ile Leonardo'nun M-346 uçağı ilk kez ortak otonom formasyon uçuşu gerçekleştirdi. 

İlk kez ortak uçuş testi gerçekleştirildi

Leonardo ve Baykar tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Çorlu'daki Baykar uçuş ve test merkezinde gerçekleştirilen testlerde, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışabilirliğine yönelik gelişmiş algoritmalar, taktikler ve prosedürler denendi.

Uçuşta Leonardo'ya ait jet eğitim ve hafif taarruz uçakları M-346 ve T-346A ile Bayraktar KIZILELMA görev aldı.

Baykar ve Leonardo'dan kritik test: İlk kez KIZILELMA ve M-346 birlikte havalandı-1

KIZILELMA, M-346 ile formasyona katıldı

Testlerde KIZILELMA'nın otonom taksi ve kalkışın ardından M-346 ile formasyona katıldığı, M-346 pilotlarının verdiği komutlarla farklı formasyon, pozisyon değişimi, ayrılma ve yeniden birleşme manevralarını başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi. Takip uçağı görevini ise İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir T-346A uçağı yerine getirdi.

Geleceğin hava muharebesine yönelik kritik adım

M-346 ve KIZILELMA arasındaki veri paylaşımının, Leonardo'nun gerçek zamanlı izleme ve siber koruma sağlayan sistemleriyle güvence altına alındığı kaydedildi.

K-SWARM programıyla, insanlı ve insansız platformların müşterek görev yapabilmesine yönelik kabiliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Elde edilen verilerin, daha yüksek durumsal farkındalık ve daha karmaşık görev senaryolarını içeren yeni testlerin yol haritasını oluşturacağı belirtildi.

Baykar ve Leonardo'dan kritik test: İlk kez KIZILELMA ve M-346 birlikte havalandı-2

Yapay zeka ve otonomi ön plana çıkıyor

Açıklamada, yapay zeka, otonomi ve işbirlikçi görev algoritmalarındaki gelişimin, pilot iş yükünü azaltırken görev etkinliğini artıracağı ve insanlı-insansız ekip çalışmasının geleceğin hava muharebe sistemlerinde kritik rol üstleneceği vurgulandı.

Etiketler
Baykar Kızılelma Leonardo savunma sanayi uçak Bayraktar Kızılelma
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