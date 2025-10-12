KARGU sürüsü: Milli Kamikaze Dron KarguFPV ile elektronik harbe meydan okudular

KarguFPV fiber-optik versiyonu ile sahada

STM'nin milli kamikaze dron çözümü olan ve bu yıl sahaya sürülen KarguFPV de tatbikatta ilk kez görev aldı. Fiber-optik kablolu versiyonu ile sahada yer alan KarguFPV, elektronik harp ortamındaki karıştırıcılardan etkilenmeden güvenli ve kesintisiz görüntü-kontrol bağlantısı sağlayarak sahadaki dayanıklılığını kanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2018 yılından beri envanterinde yer alan, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU da anti-personel harp başlığı ile belirlenen hedefe dalış yaparak hedefi tam isabetle vurdu.

Tatbikatta açılan savunma sanayisi sergi alanında, askeri heyetlere ve davetlilere STM'nin en yeni taktik İHA sistemleri tanıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan KARGU, Gözcü İHA TOGAN ve Mühimmat Bırakan İHA BOYGA'nın yanı sıra, Çoklu Mühimmat Bırakan BOYGA-B, Akıllı Mühimmat TUNGA, Sabit Kanatlı Vurucu İHA ALPAGU, dikey iniş-kalkış kabiliyetine sahip yeni nesil STM VTOL İHA ve KarguFPV sistemler tatbikata katılan heyetler tarafından yakından incelendi.