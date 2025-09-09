Riskli operasyonların yeni kahramanları Türkiye'den ihraç edildi

Güçlü motoru, yüksek torku ve zorlu arazi koşullarına uyumlu yapısıyla öne çıkan TOSUN, aynı zamanda balistik koruma ve mayın/El Yapımı Patlayıcı (EYP) dayanımı sayesinde personelin güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor. Araç, sahip olduğu uzaktan kumandalı silah sistemiyle gerektiğinde savunma ateşi de açabiliyor. TOSUN, 7,62 ve 12,7 mm makineli tüfek seçenekleri sunuyor.

Zırhlı mini yükleyici ise dar alanlarda operasyonel etkinlik sağlamak üzere tasarlandı. Yüksek manevra kabiliyeti, kompakt boyutları ve zırh korumasıyla öne çıkan araç, güvenlik güçlerinin şehir içindeki operasyonlarında tamamlayıcı bir unsur olarak görev yapıyor.