Sarkuysan bedelsiz tarihi belli oldu

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (SARKY) yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 10 Eylül. Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Sermayemizin tamamı, Olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak üzere % 66,666666666 oranında artırılarak 600.000.000.-TL'den 1.000.000.000.-TL'ye çıkartılmasıyla ilgili müracaatımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-77920 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup Bedelsiz Sermaye Artırımı İle ilgili hak kullanımına 10.09.2025 tarihinde başlanacaktır."

