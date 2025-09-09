Türkiye'nin 'beyaz altını' 50 ülkeye ihracat yapılıyor

Tuz Gölü'nde tuz hasadının doğal ve temiz ekosistem ile yapıldığını vurgulayan Günay, "Tuz Gölü'nde havzada çözelti şeklinde oluşan tuzların haziran ve temmuz aylarına doğal buharlaşma yöntemiyle ortamdan uzaklaşması sonrası oluşan tuz kristallerini biz burada özel makinelerle hasat ederek müşterimize ulaştırılacak tüm aşamalardan geçirerek hazır hale getiriyoruz" ifadelerine yer verdi.



Tuz Gölü’nde diğer hasatlardan farklı olarak sadece coğrafi büyüklüğü olmadığına işareteden Günay, "Hiçbir denize kıyısı olmadığı için Tuz Gölümüzün deniz tuzlarında görülebilen mikroplastik atıklarının hiçbirinde maruz kalmamakta. Bu da bizim ihracatta ve iç pazarda çok daha temiz ve kaliteli tuzlar üretmemize sebebiyet vermekte. Tuz Gölü, bizim için sadece bir üretim alanı değil, doğal da bir coğrafya. Kendisinin bulunduğu bu alanda biz ekosistem olarak da coğrafi anlamda da UNESCO tarafından da Kültürel Miras Listesi'nde olan bir arazideyiz. Burası hem bir üretim sahası olduğu gibi aynı zamanda da coğrafi tescilli bir alanımız. Endemik kuş türlerinin göç noktası olması özellikle flamingoların besini olan ‘Artemia Salina’ adlı mikroorganizmaların burada bulunması gibi birçok özellik Tuz Gölü'nün hem Türkiye'de hem de dünyada yerini farklılaştırmakta" şeklinde konuştu.