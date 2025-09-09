TEV burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2025 2026 TEV burs başvuru şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencilerinin merakla beklediği duyuruyu yaptı. Her yıl binlerce gence karşılıksız burs desteği sağlayan vakıf, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için de başvuruların başlayacağını resmen açıkladı.
TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılı Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri belli oldu. Yurt ve burs başvuru takvimi şöyle;
Yurt Bursu: 18 Ağustos-18 Eylül
Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos-25 Eylül
Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim-6 Kasım
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül-16 Ekim
TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Lise Bursu (2.800 TL)
Üniversite Bursu (5.800 TL)
Yüksek Lisans Bursu (8.700 TL)
Üstün Başarı Bursu (11.600 TL)
TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TEV Üniversite burs başvuruları yukarıda bulunan tarihlerde internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bizzat başvuruları kabul edilmeyecek. Burs başvuru işlemleri http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak.
Başvuru formunda adayların ekonomik bilgileri, eğitim bilgileri, kişisel bilgiler ve diğer sorular adaylara yöneltilecek.
TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ortak Başvuru Koşulları (Tüm burs türleri için geçerlidir)
T.C. vatandaşı olmak
Türkiye’de örgün öğrenim görüyor olmak
Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak
Aynı anda TEV’den aynı burs türünü (örneğin Üniversite Bursu) alan bir kardeşi varsa burs alamaz.
Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç)
Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak
Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekmektedir.
Bu kural genel geçerli olmakla birlikte, bazı istisnai durumlar bulunmaktadır.
Detaylı bilgi ve özel durumlar için lütfen “Bursiyer Hak ve Yükümlülükleri” sayfasındaki ilgili maddeye göz atınız.
Mesleki Ortaöğretim Bursu
Devlet okulunda öğrenim gören meslek lisesi (MTAL, Güzel Sanatlar, Spor, Sağlık) Öğrencisi olmak
18 yaşından küçük olmak
Üniversite (Eğitim) Bursu
Devlet üniversitesinde lisans ve önlisans programına kayıtlı olmak
Ara sınıflar için en az 2.50 / 4.00 (veya 65 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak
25 yaşını geçmemiş olmak
Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak
Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz
Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir
DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.