ARA
DOLAR
41,26
0,14%
DOLAR
EURO
48,35
-0,25%
EURO
GRAM ALTIN
4831,87
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10486,09
0,35%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • TEV burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2025 2026 TEV burs başvuru şartları neler?

TEV burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2025 2026 TEV burs başvuru şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da yükseköğrenim öğrencilerine burs imkanı sunacağını duyurdu. Peki TEV burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2025 2026 TEV burs başvuru şartları neler?


TEV burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2025 2026 TEV burs başvuru şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencilerinin merakla beklediği duyuruyu yaptı. Her yıl binlerce gence karşılıksız burs desteği sağlayan vakıf, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için de başvuruların başlayacağını resmen açıkladı. 
 

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri belli oldu. Yurt ve burs başvuru takvimi şöyle;

Yurt Bursu: 18 Ağustos-18 Eylül
Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos-25 Eylül
Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim-6 Kasım
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül-16 Ekim
 

TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Lise Bursu (2.800 TL)
Üniversite Bursu (5.800 TL)
Yüksek Lisans Bursu (8.700 TL)
Üstün Başarı Bursu (11.600 TL)
 

TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEV Üniversite burs başvuruları yukarıda bulunan tarihlerde internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bizzat başvuruları kabul edilmeyecek. Burs başvuru işlemleri http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak.

Başvuru formunda adayların ekonomik bilgileri, eğitim bilgileri, kişisel bilgiler ve diğer sorular adaylara yöneltilecek.

 

TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ortak Başvuru Koşulları (Tüm burs türleri için geçerlidir)

T.C. vatandaşı olmak

Türkiye’de örgün öğrenim görüyor olmak

Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak

Aynı anda TEV’den aynı burs türünü (örneğin Üniversite Bursu) alan bir kardeşi varsa burs alamaz.

Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç)

Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekmektedir.

Bu kural genel geçerli olmakla birlikte, bazı istisnai durumlar bulunmaktadır.

Detaylı bilgi ve özel durumlar için lütfen “Bursiyer Hak ve Yükümlülükleri” sayfasındaki ilgili maddeye göz atınız.

Mesleki Ortaöğretim Bursu

Devlet okulunda öğrenim gören meslek lisesi (MTAL, Güzel Sanatlar, Spor, Sağlık) Öğrencisi olmak

18 yaşından küçük olmak

Üniversite (Eğitim) Bursu

Devlet üniversitesinde lisans ve önlisans programına kayıtlı olmak

Ara sınıflar için en az 2.50 / 4.00 (veya 65 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak

25 yaşını geçmemiş olmak

Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak

Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz

Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir

DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.


 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL