8 Eylül borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 280,13 puan azalarak 10.449,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.406,93 puanı, en yüksek 10.626,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,61 değer kaybederek 10.449,36 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 286,38 puan ve yüzde 2,45 değer kaybederek 11.396,57 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,97 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 8,7 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre, hizmetler endeksi yüzde 3,09, sanayi endeksi yüzde 2,27, mali endeks yüzde 2,14 ve teknoloji endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 8'i prim yaptı, 92'si geriledi.

Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 oldu. Ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

BIST 100 endeksi ise güne negatif başlayan seyrini gün sonuna da taşıyarak günü düşüşle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 635,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 635,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 4 milyon 849 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,36, bileşik getirisi yüzde 40,85 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,1528 satışta 41,3177 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,0682, satışta 41,2328 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1747, sterlin/dolar paritesi 1,3541 ve dolar/yen paritesi 147,627 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 66,1 dolardan işlem görüyor.



