Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 299.900

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 10 Eylül 2025. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 100.000 TL ödenmiş sermayesinin %299.900 oranında ve 299.900.000 TL iç kaynaklardan (sermaye düzeltmesi olumlu farklarından) karşılanarak sermayeye eklenmesi ile sermayemizin toplamda 300.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak; SPK onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni ekte sunulmuş olup bedelsiz payların dağıtımı ile ilgili hak kullanım başlangıç tarihi 10.09.2025 olarak belirlenmiştir.