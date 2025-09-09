ARA
DOLAR
41,27
0,15%
DOLAR
EURO
48,41
-0,12%
EURO
GRAM ALTIN
4838,25
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
10486,09
0,35%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 299.900

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz tarihi de bugün belli oldu.


Son Güncellenme:
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 299.900

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 10 Eylül 2025. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 100.000 TL ödenmiş sermayesinin %299.900 oranında ve 299.900.000 TL iç kaynaklardan (sermaye düzeltmesi olumlu farklarından) karşılanarak sermayeye eklenmesi ile sermayemizin toplamda 300.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak; SPK onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni ekte sunulmuş olup bedelsiz payların dağıtımı ile ilgili hak kullanım başlangıç tarihi 10.09.2025 olarak belirlenmiştir.

İlgili Haberler
Sarkuysan bedelsiz tarihi belli oldu
Sarkuysan bedelsiz tarihi belli oldu
Yarın iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (10 Eylül)
Yarın iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (10 Eylül)
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL