BİST’ten dün bir hisseye tedbir kararı geldi

BİST’in KAP'a yaptığı bildirimde, bir hisseye tedbir kararı verildiği açıklandı.


BİST’ten dün bir hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 8 Eylül 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZINV.E payları 09/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

