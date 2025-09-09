ARA
DOLAR
41,27
0,15%
DOLAR
EURO
48,41
-0,12%
EURO
GRAM ALTIN
4838,25
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
10486,09
0,35%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yarın iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (10 Eylül)

Yarın iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (10 Eylül)

Borsa İstanbul'da, SPK'dan onay alan iki şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 10 Eylül 2025. Şirketlerin hisse fiyatında bedelsiz bölünme nedeniyle düzeltme olacak. İşte o şirketler:


Son Güncellenme:
Yarın iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (10 Eylül)

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY) / Yüzde 66,66666

Açıklama şöyle: "Sermayemizin tamamı, Olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak üzere % 66,666666666 oranında artırılarak 600.000.000.-TL'den 1.000.000.000.-TL'ye çıkartılmasıyla ilgili müracaatımız

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-77920 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup Bedelsiz Sermaye Artırımı İle ilgili hak kullanımına 10.09.2025 tarihinde başlanacaktır."

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (YBTAS) / Yüzde 299.900

Şirketimizin 100.000 TL ödenmiş sermayesinin %299.900 oranında ve 299.900.000 TL iç kaynaklardan (sermaye düzeltmesi olumlu farklarından) karşılanarak sermayeye eklenmesi ile sermayemizin toplamda 300.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak; SPK onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni ekte sunulmuş olup bedelsiz payların dağıtımı ile ilgili hak kullanım başlangıç tarihi 10.09.2025 olarak belirlenmiştir.

İlgili Haberler
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (9 Eylül)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (9 Eylül)
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL