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STM’nin yeni otonom sistemleri saha testlerini başarıyla tamamladı

STM’nin milli imkanlarla geliştirdiği yeni otonom sistemleri, farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde kabiliyetlerini başarıyla sergiledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
STM’nin yeni otonom sistemleri saha testlerini başarıyla tamamladı

Yürütülen faaliyetlerde tehdit İHA’lara karşı radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetine sahip Avcı Dron TUNGA-X görev yaparken kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik TOGAN ve NEST Akıllı Yuva Sistemi entegrasyonu da sahada test edildi.

Ayrıca Mini Gözcü İHA TOGAN-M’nin Akıllı Yuva Sistemi ile entegrasyonu ve sinyal istihbaratı görevlerine yönelik TOGAN/SpecDrone entegrasyonu farklı senaryolarda kabiliyetlerini sergiledi.

Gerçekleştirilen testlerle STM’nin tehdit İHA’larla mücadele, otonom keşif-gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümleri sahada başarıyla doğrulandı.

STM’nin yeni otonom sistemleri saha testlerini başarıyla tamamladı-1
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