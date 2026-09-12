Geleceği okuyan markalar kazanıyor

Ekonomide artık başarının en önemli koşullarından biri değişimi doğru okumak. Tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği, teknolojinin iş yapış biçimlerini yeniden şekillendirdiği bir dönemde markaların eski yöntemlerle yoluna devam etmesi neredeyse imkansız hale geldi.

Ekonomist’in 19 - 29 Ağustos 2026 tarihli sayısından

Bugün artık şirketler daha fazla ürün satmanın ötesinde, değişen beklentilere uyum sağlamanın yollarını arıyor. Bir yandan dijitalleşmeye yatırım yapıyor, diğer yandan yapay zekayı iş süreçlerine entegre ediyor, yeni nesil ürün kategorileri geliştiriyor ve farklı tüketici profillerine hitap edecek çözümler üretiyor. Çünkü değişim artık rekabette ayakta kalmanın ön şartı.

Mücevher sektörü de bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri. Yıllardır doğal pırlanta etrafında şekillenen sektör, şimdi laboratuvar üretimi pırlantaların (lab diamond) yükselişiyle yeni bir döneme giriyor. Dünyada hızla büyüyen bu kategori, Türkiye’deki markaların da yatırım planlarını değiştirmeye başladı. Bu dönüşümü yakından takip eden şirketlerden biri de So CHIC.

Lab diamond'un yükselişi

Lab diamond artık, niş bir ürün olmaktan çıktı ve küresel mücevher sektörünün en hızlı büyüyen kategorilerinden biri haline geldi. Uluslararası araştırmalara göre, 2026 yılında laboratuvar üretimi pırlantaların küresel nişan yüzüğü pazarındaki payı yüzde 40’ın üzerine çıktı. Oysa 2019 yılında ABD’de satılan nişan yüzüklerinin yalnızca yüzde 6’sında laboratuvar üretimi pırlanta bulunuyordu. Yedi yıl gibi kısa bir sürede yaşanan bu dönüşüm, tüketici davranışlarındaki değişimin en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

Özellikle Z kuşağında bu oran çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Pazarın ekonomik büyüklüğü de dikkat çekici. 2025 yılında yaklaşık 28 milyar dolar olan lab diamond pazarı, 2026’da 34 milyar dolara yaklaşırken, 2035 yılına kadar yaklaşık 90 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Bu büyümenin arkasındaki en önemli neden ise fiyat avantajı. Bugün bir karat laboratuvar üretimi pırlantan 700 doların altında satın alınabiliyorken, aynı kalite özelliklerine sahip doğal pırlantanın 5 bin doların üzerinde fiyatlarla satıldığını söyleyen So CHIC Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sezgin, laboratuvar üretimi pırlantaların tüketiciye ortalama yüzde 80 daha uygun fiyatla ulaştığının altını çiziyor. Sezgin, kimyasal, fiziksel ve optik özellikleri doğal pırlantayla aynı olan bu taşların, özellikle fiyat -performans odaklı tüketiciler için güçlü bir alternatif oluşturduğunu söylüyor.

Dönüşüme kayıtsız kalmıyor

Kapalıçarşı geleneğinden gelen ve bugün Türkiye genelinde 99 mağazası bulunan So CHIC, laboratuvar üretimi pırlantayı gelecek yıllardaki büyüme stratejisinin temel ayaklarından biri olarak görüyor. Yılsonuna kadar mağaza sayısını 110’a çıkarmayı hedefleyen şirket bugün, 50’nin üzerinde mağazasında laboratuvar üretimi pırlanta koleksiyonlarını satışa sunmuş durumda. Hedef ise bu kategoriyi büyümenin en önemli lokomotiflerinden biri haline getirmek. Lab diamond pazarının Türkiye’de henüz başlangıç aşamasında olduğunu düşünen Sezgin’e göre ilk etapta bu kategorinin toplam pazar içinde yüzde 5’lik paya ulaşması mümkün. Şirket ise bu pazarın yaklaşık yarısını almayı hedefliyor.

Lüksün tanımı değişiyor

Aslında laboratuvar üretimi pırlantanın yükselişi yalnızca yeni bir ürünün başarısını anlatmıyor. Bu gelişme, tüketicinin lükse bakışının değiştiğini gösteriyor. Eskiden erişilmesi zor olan ürünler daha değerli görülüyordu. Bugün ise tüketiciler kaliteyi, tasarımı ve estetiği korurken daha ulaşılabilir fiyat sunan alternatifleri tercih ediyor. Özellikle Z kuşağı, satın aldığı ürünün yalnızca gösterişli olmasına değil; akıllı, ulaşılabilir ve kendi bütçesine uygun olmasına da önem veriyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda mücevher sektörü iki ayrı kulvarda ilerleyecek gibi görünüyor. Doğal pırlanta yatırım ve nadirlik özelliğini korurken, laboratuvar üretimi pırlantalar daha geniş tüketici kitlesine hitap eden, hızla büyüyen yeni bir kategori olarak yoluna devam edecek.