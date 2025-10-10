Trump, bir ülkenin NATO'dan atılmasını önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İspanya’nın savunma harcamalarındaki düşük performansı nedeniyle NATO’nun bu ülkeyi ittifaktan çıkarmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yaptığı ikili görüşmede şunları söyledi: “Bir tembelimiz var — İspanya. Onları arayıp neden geri kaldıklarını sormalısınız. Aslında onlar da birçok yaptığımız şey sayesinde iyi durumdalar. İyiler, ama bunu yapmamaları için hiçbir mazeretleri yok. Ama sorun değil. Açıkçası, belki de onları NATO’dan atmalısınız.”

NATO müttefikleri, Haziran ayında yapılan zirvede Trump’ın savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) %5’ine çıkarma talebini kabul etmişti. Bu miktarın %3,5’inin temel askerî harcamalara, %1,5’inin ise daha geniş güvenlik yatırımlarına ayrılması öngörülüyordu. Ancak İspanya, bu hedefe bağlı kalmayı reddeden tek ülke oldu.