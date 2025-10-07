Türkiye'den aldılar, 'Gidran' diyorlar: Sayı 5'e katlanacak

Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde ve NATO çerçevesinde gerçekleştirilen, ülkenin yakın tarihindeki en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25), uluslararası iş birliğini ve modernizasyonun sahaya yansımasını gözler önüne serdi. Yedeklerle birlikte 22 bin kişinin katıldığı tatbikata, Macaristan'ın yanı sıra Türk, Hırvat, İtalyan ve diğer müttefik askerleri katıldı.