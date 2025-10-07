Türkiye'den aldılar, 'Gidran' diyorlar: Sayı 5'e katlanacak

Türk savunma sanayisi ürünü Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı, yoluna uluslararası arenada devam ediyor. İşte şirketin açıklamasında yer alan detaylar:
1 TATBİKATA KATILDILAR
Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde ve NATO çerçevesinde gerçekleştirilen, ülkenin yakın tarihindeki en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25), uluslararası iş birliğini ve modernizasyonun sahaya yansımasını gözler önüne serdi. Yedeklerle birlikte 22 bin kişinin katıldığı tatbikata, Macaristan'ın yanı sıra Türk, Hırvat, İtalyan ve diğer müttefik askerleri katıldı.
2 MACARİSTAN ORDUSUNA ÖZEL VERSİYONU
Tatbikatın önemli bir ayağını, Nurol Makina'nın yerel paydaşlarla iş birliğiyle Macaristan ordusuna kazandırdığı Gidran 4x4 zırhlı araçların kullanımı oluşturdu. Tatbikatta, envantere ilk olarak 2020 yılında katılan ve Ejder Yalçın aracının Macaristan ordusuna özelleşmiş versiyonu olan Gidran araçları aktif rol aldı.
3 SAYI 100'Ü GEÇTİ
Nurol Makina tarafından Macaristan Ordusundan ve Savunma Bakanlığına bağlı firmalardan uzmanların katılımı ile tasarımı özelleştirilen ve Türkiye'de üretilen Gidran araçlarının sayısı 100'ü geçti.
4 YEREL ÜRETİM
Şirket, Macaristan'da yerel katkıyla yapılacak üretime yönelik olarak Nurol Makina Hungary şirketini kurdu, sonrasında da Raba Otomotiv ile bir ortak girişim hayata geçirildi.
5 400'ÜN ÜZERİNDE ÜRETİLECEK
Macaristan üretiminin tedarik zincirinin oluşturulması için firmalarla yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyor. Gelecek yıl yerel üretim çalışmalarına başlanması hedefleniyor. Macaristan'da Nurol Makina ve Raba ortaklığı ile 400'ün üzerinde araç üretilmesi planlanıyor. Böylece ülkedeki Gidran 4x4 sayısı 5'e katlanacak.