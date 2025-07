TRT 2 Ağustos'ta her akşam film yayınlayacak: Listedeki filmler

Yapılan açıklamaya göre TRT 2'de ağustos ayı boyunca her akşam farklı bir film ekrana gelecek. Ağustos ayı boyunca orijinal dillerinde yayınlanacak filmlerin listesi şöyle:

1 Ağustos "Vurgun (Narcosis)"

2 Ağustos​ "Yeşil Çayla Pirinç Tadı (The Flavor of Green Tea Over Rice)"

3 Ağustos​ "Aşırıcılar (The Secret World of Arrietty)"

4 Ağustos​ ​"Kutup (Arctic)"

5 Ağustos​ "Louis Wain'in Renkli Dünyası (The Electrical Life of Louis Wain)"

6 Ağustos​ ​"Tornavida (Mafak)"

7 Ağustos​ ​"Derin Kuyu (Shynyraw)"

8 Ağustos​ "Pinokyo (Pinocchio)"

9 Ağustos​ ​"Percy"

10 Ağustos​ "Cadı Avcıları (Zlogonje)"

11 Ağustos​ "Yaşamak (Living)"

12 Ağustos "Tyson'ın Koşusu (Tyson's Run)"

13 Ağustos​ "Gagarin: Uzayda İlk Kez (Gagarin. Pervyy v Kosmose)"

14 Ağustos​ "​Anneye Giden Yol (Anaga Aparar Jol)"

15 Ağustos​ "Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol (Mandela: Long Walk to Freedom)"

16 Ağustos "Sica"

17 Ağustos​ "Şeflerin Aşkı (La Passion de Dodin Bouffant)"

18 Ağustos​ ​"Carmen"

19 Ağustos​ ​"Komşuluk Halleri (Deset u Pola)"

20 Ağustos​ ​"Susuzluk (Jajda)"

21 Ağustos​ ​"Elveda Christopher Robin (Goodbye Christopher Robin)"

22 Ağustos​ ​"Çalışmak İçin İyi Bir Gün (Dobar Dan Za Posao)"

23 Ağustos​ "Lara"

24 Ağustos​ "Sorgu (Reality)"

25 Ağustos​ ​"Malcolm X"

26 Ağustos​ "Başyapıtım (Mi Obra Maestra)"

27 Ağustos​ ​"Tek Çocuk (The Only Son)"

28 Ağustos​ ​"3000 Gece (3000 Layla)"

29 Ağustos​ ​"Kar (Snijeg)"

30 Ağustos​ "Toprak Uğruna (Bastarden)"

31 Ağustos​ ​"Kuduz (Beshenstvo)"