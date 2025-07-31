Türkiye'nin enerji ithalatı faturası arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziranda Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 artarak 28 milyar 688 milyon 284 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 4 milyar 592 milyon 707 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl haziranda bu rakam 4 milyar 556 milyon 68 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 2,8 artarak 2 milyon 922 bin 327 tona yükseldi.