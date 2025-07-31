Turizm geliri arttı: Kişi başı ortalama harcama ne kadar?

Turizm gelirleri kapsamında ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması üç aylık dönem için toplam 981 dolar (yaklaşık 39.820 TL) oldu. Aylık bazda ise nisanda 989 dolar, mayısta 977 dolar ve haziranda 978 dolar olarak kaydedildi.

Bu miktarlar geçen yılın aynı aylarında sırasıyla 921 dolar, 935 dolar ve 916 dolar olarak kaydedilmişti. 2024 ikinci çeyrek için ortalama kişi başı harcama 924 dolardı (yaklaşık 37.500 TL).