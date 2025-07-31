Turizm geliri arttı: Kişi başı ortalama harcama ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 16 milyar 95 milyon 247 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 189 milyon 75 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 16,5'ini ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.
1 KİŞİSEL HARCAMALAR NE KADAR?
Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 11 milyar 100 milyon 829 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 994 milyon 418 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
2 ZİYARETÇİLER KİŞİ BAŞI NE KADAR HARCADI?
Turizm gelirleri kapsamında ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması üç aylık dönem için toplam 981 dolar (yaklaşık 39.820 TL) oldu. Aylık bazda ise nisanda 989 dolar, mayısta 977 dolar ve haziranda 978 dolar olarak kaydedildi.
Bu miktarlar geçen yılın aynı aylarında sırasıyla 921 dolar, 935 dolar ve 916 dolar olarak kaydedilmişti. 2024 ikinci çeyrek için ortalama kişi başı harcama 924 dolardı (yaklaşık 37.500 TL).
3 ZİYARETÇİLER NEDEN GELDİ?
Ziyaretçiler yüzde 71,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 16,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 5,6 ile "alışveriş" yer aldı.
Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 60,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.
4 TURİZM GİDERİ ARTTI
Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 artarak 2 milyar 759 milyon 918 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 850 milyon 866 bin dolarını kişisel, 909 milyon 52 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.