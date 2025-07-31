Raporda, altının ons fiyatının bu dönemde 3.500 dolara kadar çıkarak tarihi zirvesini gördüğü ve yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Yılın ilk yarısında altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişler, 2020’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Genel yatırım talebi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 78 artış kaydetti.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, altın alımları da fiyatlar da yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek.

Kuruluşun kıdemli piyasa stratejisti John Reade, özellikle Çin gibi gelişmekte olan piyasalardaki yatırımcıların jeopolitik gelişmeler nedeniyle endişeli olduğunu belirtti.

Merkez bankaları, ikinci çeyrekte de altın alımlarını sürdürdü ancak önceki dönemlere kıyasla daha yavaş bir tempoda.

WGC’ye göre alım düzeyi, 2022’den bu yana en düşük seviyeye inse de 2010-2021 ortalamasının yüzde 41 üzerinde gerçekleşti. Raporda, yüksek fiyatların bu yavaşlamada etkili olduğu, ancak ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin alımları yüksek seviyelerde tutmaya devam ettiği vurgulandı.