Türkiye'den geçen yıl aynı dönemde 549 milyon 609 bin 432 dolarlık sebze ihracatı yapılırken, bu yıl dış satımda yüzde 10'luk artış yaşandı. Sebze ihracatında ilk sırayı 259 milyon 786 bin dolarla domates aldı. Domates ihracatında geçen yıla göre yüzde 2'lik artış oldu. Domatesi ise 181 milyon 104 bin dolarla biber, 46 milyon 279 bin dolarla kabak, 35 milyon 606 bin dolarla salatalık, 20 milyon 467 bin dolarla soğan takip etti.