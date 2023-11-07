Koç Holding'den Tat Gıda'nın satışına ilişkin açıklama

Koç Holding, Tat Gıda paylarının satış sürecinde bağlayıcı teklifleri aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") paylarının satışı süreciyle ilgili olarak; 28.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan tekliflerin değerlendirilerek, gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla uygun görülen adaylarla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer aldığı ikinci faza geçildiği kamuya duyurulmuştur.

Gelinen aşamada bağlayıcı teklifler alınmış olup, gelen tekliflerin koşullarının uygun görülmesi halinde bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin imzalanması sürecine geçilebilecektir.

Konuya ilişkin kesinleşen önemli hususlar kamuya açıklanacaktır."

3 milyar liraya kadar borçlanma

Öte yandan Tat Gıda, yurtiçinde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 3 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için karar aldı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada bir yıllık dönem içinde 3 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılacağı ifade edildi.