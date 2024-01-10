Türkiye'nin SaaS modelinde hizmet veren insan kaynakları platformu Kolay İK, gerçekleştirdiği satın almalarla şirketi büyütmeye ve hizmet çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında işe alım ve aday takip sistemi Talentics’i satın alan Kolay İK, 2023’ün son günlerinde insan kaynakları analitiği çözümü Peopleoma’yı bünyesine kattı. Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. bünyesinde Mustafa İçer tarafından 2021 yılında bir kurum içi girişimcilik projesi olarak hayata geçirilen Peopleoma, şirketlerin veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmayı ve bu sürece rehberlik etmeyi hedefliyor.

Peopleoma’nın kurum içi girişimcisi Mustafa İçer, Softtech’te çalıştığı dönemde şirkete fayda sağlama amacıyla tasarladığı çözümünün şu anda Türkiye, ABD, Brezilya, Endonezya ve Tayland’da İK profesyonellerinin hayatını kolaylaştırdığını ve birleşmeyle birlikte çok daha büyük kitlelerin hayatını kolaylaştıracağına inandığını ifade etti.

Softtech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sezen de Peopleoma’nın devrinin, İK platformu olan Kolay İK’ya ve müşterilerine ilave bir çözüm olarak değer katacağına inandığını belirterek, Kolay İK ile birlikte çözümü geliştiren Mustafa İçer ve ekibine teşekkür etti.

Çağlar Yalı: “İK alanındaki kritik sorulara yanıt verip şirketlere rehberlik edeceğiz”

Ölçek bağımsız olarak tüm şirketlerin iş gücü performanslarını iyileştirmenin ve geliştirmenin yolunun insan kaynakları verilerinin analizinden geçtiğini söyleyen Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, “İK analitiği olarak adlandırılan bu süreç, şirketlerin gelecek planlarını çok daha ayakları yere basan şekilde yapmalarını sağlıyor, verimliliği artırıyor, zaman ve tüm bunlara bağlı olarak görülmeyen maliyet kaybını önlüyor. Çünkü bir şirkette o zamana kadar kaç kişinin çalıştığı, işten neden ayrıldıkları, çalışanların performansı, hangi departmanların fazla mesai yaptığı gibi soruların cevabını akılda tutmak mümkün değil. Bunların sadece tablolara girilmesi de şirkete bir değer sağlamaz. Önemli olan bu verilerin anlamlandırılması yani analiz edilmesi yoluyla geleceğe dair tahminlemeler oluşturması. Bunu yapan şirketler geleceğe dair doğru kararlar alabilir, stratejilerini ona göre belirleyebilir. Peopleoma da tüm bu kritik sorulara yanıt verirken öngörüleri ve geleceğe yönelik tahminleriyle şirketlere rehberlik ediyor. Kolay İK olarak, bu stratejik hamleyle birlikte hizmet verdiğimiz şirketlere temel İK çözümlerinin yanında çok daha derinlemesine bir veri analizi sunacağız” dedi.

“Satın almalara devam edeceğiz”

Peopleoma’nın Talentics’in ardından 2023 yılı içinde bünyelerine kattıkları ikinci girişim olduğunu hatırlatan Yalı şöyle devam etti; “Kolay İK olarak şirketlerin insan kaynakları departmanlarının ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri dijital, uçtan uca ve entegre bir şekilde sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Kolay İK olarak çözdüğümüz problemlerin yanında alanında başarılı ve güvenilir İK uygulamalarını platformumuza entegre ediyor veya satın almalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yakın zamanda İK Danışmanlığı ve Bordro Hesaplama Hizmetleri gibi şirketlere özel hizmetler vermeye başladık. Hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de ürünümüzü geliştirmeye, yeni satın almalara ve bu sayede operasyonel karlılığımızı artırmaya devam edeceğiz.”



