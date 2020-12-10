Akbank 3 ay ertelemeli kredi kampanyasını duyurdu… Akbank’tan yapılan açıklamaya göre; kampanya kapsamında avantajlı faiz oranlarından ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanılması mümkün olacak.
Açıklamaya göre yılbaşı döneminde, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan kampanya ile şimdi kullandırılan kredilerin taksitleri mart ayında ödenmeye başlanabilecek.
Akbank müşterileri kredi başvurularını Akbank Mobil’den 7/24, Müşteri İletişim Merkezi’nden ve Akbank şubelerinden yapabilecek. Akbank müşterisi olmayanlar ise şubelerden kredi taleplerini iletebilecek. AA
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