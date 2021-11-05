Aksa Enerji’nin net karı bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 813 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen finansal ve operasyonel anlamda başarılı bir yıl geçirdi.

Aksa Enerji, yurt dışı operasyonlardan elde edilen döviz bazlı gelirlerin de katkısıyla Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karını (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 60 artırarak 1,7 milyar liraya taşıdı.

Söz konusu dönemde cirosu yüzde 53 artışla 8,3 milyar liraya ulaşan şirket, konsolide ana ortaklık net karını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artışla 813 milyon liraya yükselterek rekor karlılığa imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, şirketin yurt dışındaki yatırımları sayesinde 2021 sonu finansal hedeflerinin tamamını ilk 9 ayda gerçekleştirdiğini belirterek, “2022’de hedefimiz daha büyük. 2022’nin ilk çeyreğinde sahip olacağımız toplam 2 bin 700 megavatlık kurulu gücümüzün yarısı yurt dışındaki enerji santrallerimizden geliyor olacak. Böylece kurulu güç bazında Türkiye’nin halka açık en büyük global enerji şirketi konumuna yükseleceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kazancı, şirketin net finansal borçlarının FAVÖK’e oranının 1,53 çarpan olarak gerçekleştiğini ve sektör ortalamasının oldukça altında seyreden bir borç seviyesinde olduklarını kaydetti.

Şirketin yurt içi operasyonlarını da değerlendiren Kazancı, “Yılın üçüncü çeyreğinde iklim koşullarının etkisiyle elektrik fiyatları yükselmeye devam etti. Bu etki sayesinde yurt içi santrallerimiz daha başarılı bir performans sergiledi.” ifadesini kullandı.

Kazancı, Afrika’dan Asya’ya geniş bir coğrafyada yeni yatırımlarla büyümeye devam eden şirketin yakında devreye alacağı Özbekistan enerji santralleri ile ilgili de bilgi vererek, “Yurt dışındaki en büyük enerji santrali yatırımımız ve 25 yıl ile en uzun vadeli döviz bazlı alım garantili sözleşmeye sahip projemiz olan Özbekistan santrallerimizi 2022 yılı başında gururla devreye alacağız. 2022 yılında da üreteceğimiz projelerle ülkemize ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelere değer katmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.